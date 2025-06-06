SEGRE

Els treballs per reparar la fuita d'aigua a la presa de Rialb, centrats a la zona on creuen que hi ha la filtració

La CHE assegura que les tasques continuen amb normalitat i des de Protecció Civil segueixen la seva evolució

acn

Els treballs per reparar la fuita d'aigua que afecta l'entorn de la presa de Rialb, a la Noguera, se centren en una zona on es valora que hi ha la filtració, segons han informat des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). Les tasques continuen amb normalitat i aquest divendres s'ha fet una reunió del Comitè Tècnic del pla Inuncat per fer seguiment de les mesures. Amb aquesta situació d'escenari 1 de la presa, i mentre durin les tasques de segellat de la filtració, Protecció Civil manté l'Alerta preventiva del Pla Inuncat. Aquesta situació no comporta perill per a la població i tampoc afecta el règim d'explotació de la presa. La informació s'ha fet arribar als municipis que hi ha entre els embassaments de Rialb i Riba-roja.

