TRÀNSIT
Un menor al volant xoca contra mobiliari urbà a Almenar
El noi va ser detingut després d'intentar fugir a peu
Un menor va ser detingut dimecres a la nit per conduir de forma temerària i sense carnet després de xocar contra un banc al carrer a Almenar. Els fets van tenir lloc quan la Guàrdia Municipal d’Almenar i una patrulla de Trànsit dels Mossos d’Esquadra es van trobar de cara amb un vehicle contra direcció a la plaça Catalunya del municipi. El conductor va fer cas omís de les indicacions dels agents i va fugir a gran velocitat fins a impactar amb un banc a la plaça 11 de Setembre.
El conductor va intentar fugir a peu i finalment va ser arrestat. Se li van imputar dos delictes contra la seguretat viària per conducció sense haver obtingut el carnet i per conduir de forma temerària.
Segons van confirmar fonts policials, va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Balaguer i va quedar en llibertat sota la responsabilitat dels seus tutors legals i a l’espera de ser requerit per declarar davant de la Fiscalia de Menors. Cap persona va resultar ferida.