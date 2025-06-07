MUNICIPIS
Desenvolupament i equilibri territorial, al Congrés de Repoblació
El segon Congrés Català de Repoblament celebrat a Sort va tancar ahir les portes amb la voluntat d’impulsar l’equilibri territorial i el desenvolupament rural. L’acte de clausura va comptar amb la presència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que va avançar el nou pla d’equipaments i serveis culturals de Catalunya per al període 2025-2035 i l’ampliació d’una línia de suport als micropobles.
Més de 270 participants han debatut, durant dos dies, sobre transformació econòmica, serveis, arrelament i habitatge, i s’ha plantejat el paper de les dones dins del món rural, a banda de plantejar solucions per implantar serveis als pobles petits. “Totes les administracions han de treballar de manera conjunta per abordar aquest repte i acompanyar els pobles”, va dir el vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, que es va comprometre a treballar per “vetebrar el territori i donar suport als 231 municipis i 54 EMD”. Va afegir que els ajuntaments “amb pocs recursos fan molt bon treball”.