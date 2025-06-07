Naut Aran e Vielha lidèren eth torisme interior: 15.000 places e 1.800 trabalhs
Exceltur place es dus destins aranesi coma es principaus de Catalonha e les collòque en ‘top ten’ estatau. Amassa genèren major activitat laborau que destins coma L’Escala o Tossa
Era patronau deth sector toristic espanhòl, Exceltur, place es dus principaus destins aranesi, Naut Aran e Vielha, coma es dus majors territòris deth torisme interior de Catalonha e, respectivaments, eth dusau e eth siesau en marc estatau laguens d’aqueth segment.
Er Atlas de contribución municipal del turismo referent ar exercici de 2024 qu’acabe d’editar era organizacion empresariau place en prumèr lòc d’aquera classificacion a Monachil, ua localitat de Granada plaçada as pès de Sierra Nevada e a ueit quilomètres deth cap-lòc que dispause de 9.462 places de lotjament, eth 40 % en otèl, eth 40 % en HUT (viuendes d’usatge toristic) e eth 20 % en d’autes modalitats a on aquera activitat genère 1186 trabalhs.
Er auantatge que li trè en andús apartats a Naut Aran ei de 253 places de lotjament (aufrís 9209) e 108 lòcs de trabalh (1078). Aguesta localitat aranesa ei un des cinc destins d’interior que supèren eth milenat de lòcs de trabalh en sector toristic. Complèten eth listat, ath delà dera localitat granadina, Ronda e Antequera, en Malaga, e Jaca, en Òsca.
Es distàncies de Vielha damb era prumèra posicion son mès acusades en andús capítols, pr’amor qu’eth sòn parc de lotjaments se place en 6000 e eth volum de trabalh artenh es 712 lòcs de trabalh, çò que le place en ueitatu lòc en aquera subclassificacion.
Resulte destacable qu’eth volum de man d’òbra que genèren es dus destins aranesi, que segontes es donades d’Exceltur somen 1790 lòcs de trabalh, supèren eth volum ath que s’arribe en tot er an en quauques localitats de còsta damb ua activitat toristica potenta coma L’Escala, que fin finau se collòque en 1307, o Tossa de Mar, damb 1668, andúes ena Còsta Brava.
En andús casi, autant en Naut Aran coma en Vielha, eth motor principau dera activitat toristica se trape en esquí, damb era estacion de Baqueira Beret coma punt centrau.
D’auti dus destins de Lhèida de torisme d’interior se trapen en top 20 estatau, segontes es donades dera patronau toristica. Se tracte de Barruera, qu’ocupe era dotzau posicion, damb 4439 places de lotjament e 317 lòcs de trabalh, e de Sòrt, qu’apareish coma setzau, en aguesta escadença damb 3302 lhèts e 253 lòcs de trabalh.
E tres mès apareishen entre es cent principaus destins d’interior de tot er Estat: Vall de Cardós (2637 e 49) ena trentaquataua posicion, Espot (2220 e 93) ena 46 e Bellver de Cerdanya (1745 e 190) ena numerò 71.
Totun, eth pes deth torisme de plaja en conjunt deth sector hè que cap d’aqueres localitats dera demarcacion de Lhèida apareishen en listat des cent principaus destins en sòn conjunt e que sonque quate ne figuren, e en posicions fòrça mès retrassades, enes cinquanta prumèri lòcs dera classificacion globau catalana: Naut Aran què enquiath 29, Vielha se despènge enquiath 40, Barruera se trape en 44 e Sòrt mèrque eth miei centeat.
Er atlas d’Exceltur arribe “en un moment especiaument significatiu tà prohondir ena comprension dera relevància, incidéncia e contribucion reau” deth sector, senhale era patronau, que destaque er important besonh de “dispausar naues metriques objectives, territorializades e comparables entà gestionar es rèptes dera major afluéncia toristica e es sues implicacions sus elements clau deth sòn sistèma socioeconomica e naturau”.
Er elevat pes dera activitat ena estructura economica locau
Naut Aran ei, des municipis deth ‘top cent’ deth torisme d’interior de tot er Estat, eth dusau damb major pes d’aquera activitat ena economica locau, ua donada que permet dues interpretacions que pòden considerar-se contradictòries: ei eth que major especializacion productiva a o eth que patís ua major dependéncia. Segontes es donades d’Exceltur, era quòta de “preséncia deth torisme en destin” se place en 86,1 %, ua taxa que sonque supère, damb un 87,7 %, Bañares (La Rioja). Es registres son deth 61,1 % en Vielha, eth 79,4 % en Barruera, eth 57,3 % en Sòrt, eth 78,2 % en Vall de Cardós e eth 78,1 % en Espot e eth 54 % en Bellver.
Lèu 5.000 places de lotjament en pisi toristics en sonque un pòble
Er atlas d’Exceltur estime qu’en Naut Aran opèren HUT (viuendes d’usatge toristic) damb 4889 places de lotjament, un volum que supause eth 53,1 % deth totau dera aufèrta. Se tracte deth destin d’interior dera província de Lhèida a on aguest tipe de negòcis aucupen major quòta e numerò. Le seguissen en percentatge Barruera (ena Val de Boí), damb un 27,2 % e un creishement similar, e Vielha, damb un 25,7 % (1452 lhèts) e un aument deth 6,3 %. Dera rèsta de destins destacadi, sonque en municipi de Bellver de Cerdanya (24,8 %) supèren eth 15 %. Eth pes ei deth 13 % en Sòrt, deth 6,8 % en Espot e deth 3,9 % ena Vall de Cardós.