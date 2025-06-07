PIRINEU
Presenten l’avantprojecte de llei d’Alta Muntanya i afirmen que tindrà dotació
L’avantprojecte de la llei d’Alta Muntanya que impulsa el departament de Territori incorporarà finançament per a les actuacions estratègiques que es proposin. Ho va explicar ahir el director general de Polítiques de Muntanya, Carlos Guàrdia, que va apuntar que el desplegament quedarà “assegurat” a través d’una línia d’una partida de la Generalitat “per a actuacions com xarxes de calor amb biomassa”, va afirmar. A més, Guàrdia va especificar que inicialment no es preveia incloure una dotació i que la proposta “és fruit del procés participatiu de la ciutadania”, ja conclòs. Va destacar que la proposta “forma part de l’avantprojecte de la llei”, pendent de validar pel Parlament. El text està ara en una assessoria jurídica, que elaborarà un primer informe preliminar, i en una segona fase s’obrirà un període d’al·legacions. La previsió és que arribi al Parlament “a finals del 2025”. Guàrdia ho va explicar davant del consell d’alcaldes de l’Alt Urgell. Els alcaldes també van ser informats de la nova convocatòria d’ajuts del programa Mobilitat de Proximitat, amb més de 7 milions d’euros per a camins. D’altra banda, la presidenta del consell, Josefina Lladós, va dir que l’estudi d’un servei supramunicipal de gestió de l’aigua serà “durant el 2026”.