SUCCESSOS
Un apicultor ataca mossos soltant les seues abelles al posar-li una multa a Cervera: “Us hauria d’haver passat per sobre”
El conductor, de 70 anys, que va ser detingut, les va alliberar de la seua furgoneta després que el paressin per anar sense cinturó i amb símptomes d’estar ebri. Els policies van ser atesos al CAP per picades
Surrealista situació la que va viure una parella de Mossos d’Esquadra a Cervera quan un conductor, un apicultor de 70 anys, els va atacar soltant les abelles que tenia a la part posterior de la seua furgoneta perquè el volien denunciar per circular sense cinturó i negar-se a sotmetre’s al test d’alcoholèmia, segons ha pogut saber aquest diari. El conductor va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat a l’autoritat i els policies van haver de ser atesos per les picades al CAP, on els van aplicar cortisona.
Els fets van tenir lloc el divendres de la setmana passada a les 13.00 hores, quan una patrulla estava fent un control a l’N-II a l’interior de la capital de la Segarra i van donar l’alto al conductor d’una furgoneta perquè no portava el cinturó. “Us hauria d’haver passat per sobre”, hauria dit el xòfer als agents, que van sospitar que podia estar sota els efectes de l’alcohol. Li van requerir que se sotmetés al test i en la primera prova va sortir un resultat de 0,38 mg/l, segons expliquen fonts solvents. Tanmateix, es va negar a fer la segona lectura i va començar a amenaçar-los. “Ara us mataré”, els hauria cridat. Va ser llavors quan es va dirigir a la part posterior del vehicle, va obrir la porta i van començar a sortir les abelles, que van picar els agents. Els policies van haver de refugiar-se i fins i tot van ser auxiliats per les persones que hi havia en un restaurant pròxim. També hi va acudir una patrulla de reforç.
Finalment, el xòfer va ser arrestat per un delicte d’atemptat i va quedar en llibertat amb càrrecs hores més tard després de declarar a comissaria, mentre que els policies van haver de ser atesos al CAP, on els van aplicar cortisona per les picades. Fonts solvents expliquen que l’infractor va ser exculpat judicialment aquesta setmana del delicte d’atemptat, malgrat que aquest diari no ha pogut confirmar aquest extrem.
Exigeixen més protecció davant de la “impunitat” de les agressions
Més de 300 agents dels Mossos i d’altres cossos es van concentrar el 5 de maig davant de la comissaria del primer cos a Lleida per denunciar l’increment de les agressions que pateixen –que asseguren que moltes queden impunes–, exigir més protecció i mostrar el seu malestar amb la cúpula del cos i d’Interior. El detonant va ser la brutal agressió a sis agents de l’ARRO a la Mariola. Van afirmar que el 2024 hi va haver 2.550 agressions contra agents i només aquest gener se n’havien comptabilitzat 223.
Per la seua banda, la consellera d’Interior, Núria Parlon, va explicar que el seu departament es fixa la defensa jurídica dels Mossos com “una de les prioritats”. “Hem de protegir el cos amb més mitjans i també en la defensa jurídica dels mossos com a objectiu prioritari.”