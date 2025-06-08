TRÀNSIT
Ferit de gravetat un motorista al Circuit d’Alcarràs
Un motorista va resultar ferit de caràcter greu ahir al matí al Circuit d’Alcarràs, segons va informar el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Al lloc del sinistre van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància i un helicòpter medicalitzat del SEM. El ferit participava en unes tandes. Després de ser atès in situ, va ser evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. Per la seua part, els Mossos s’han fet càrrec de la investigació del sinistre.
Durant la jornada d’ahir hi va haver diversos sinistres a les carreteres de la demarcació. A les 3.04 hores un tràiler va sortir de la via a l’AP-2 al seu pas per Sudanell. El xòfer va resultar il·lès, segons van informar els Bombers, que van acudir tres dotacions.
Tanmateix, el sinistre va obligar a tallar durant diverses hores un dels carrils. A Juneda, a les 13.47 hores, hi va haver una col·lisió entre un turisme i un tractor. Va ocórrer en un camí i el conductor del cotxe va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic lleu.
D’altra banda, un total de 488.782 vehicles van sortir de l’àrea metropolitana de Barcelona des de les 15.00 hores de divendres fins a les 15.00 d’ahir en l’operació sortida pel pont de la Segona Pasqua.