La Fira del Vi del Pirineu atreu prop de 3.000 visitants
El certamen reuneix onze cellers i una dotzena de restaurants de la comarca. Actuacions musicals dins del Music Tasting
La Fira del Vi del Pirineu va reunir prop de 3.000 visitants durant la tretzena edició del certamen enogastronòmic de Talarn, que va comptar amb la participació d’onze cellers i una dotzena de restaurants del Pallars Jussà. El tast de vins va ser tot un èxit, quedant-se sense places per als Sauvella i Caram Caram de divendres a l’ermita de Sant Sebastià, que va oferir als participants unes vistes extraordinàries. Els protagonistes d’ahir van ser els vins de DO Costers del Segre, amb la participació del sommelier Jordi Martínez, i els caldos de Mallorca, a càrrec del també sommelier Natanel Falo.
L’enòloga Núria Bigorra i Aleix Solé van conduir el tast de formatges del Pirineu marinats amb vins de Terrer del Pallars, una activitat col·laborativa amb la Fira de Formatges Artesans del Pirineu-Sant Armengol.
La música també va tenir un paper destacat durant la fira, amb el Talarn Music Tasting, l’avantsala del Talarn Music Experience, que va tenir lloc ahir a la plaça Anna Maria Janer. Les actuacions d’Elisi Ricci & Jaime de Burgos, Mark Boske, Invaders i Kasi DJ van oferir una combinació de música en directe i vins en un ambient festiu. La Fira del Vi del Pirineu clausura avui les seues activitats al migdia a la Sala Polivalent amb el col·loqui Talarn, vinya i història, a càrrec dels historiadors Pito Coll, Sisco Farràs i Arcadi Castilló, que repassaran la tradició vitivinícola de Talarn i el seu impacte a la comarca.