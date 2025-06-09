EMERGÈNCIES
Un aparatós incendi calcina tres naus abandonades a Vilagrassa
Un total de set dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar dissabte a la nit en l’extinció d’un incendi que va calcinar tres naus abandonades a Vilagrassa.
El foc es va declarar a les 20.15 hores a les naus que havien acollit l’empresa Indox. Al seu torn, els efectius van evitar que el foc pogués propagar-se cap a les instal·lacions de Borges Group.
Les flames van arrasar tres naus, dos de 300 metres quadrats i una tercera de 100, així com vegetació. Al voltant de les 22.30 hores el van donar per extingit.
D’altra banda, els Bombers van sufocar ahir dos incendis de vegetació a Castellserà –un va danyar una caseta– i un altre a Maials.