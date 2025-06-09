TRIBUNALS
Demanen 60 anys de presó per als acusats de la mort d’un jove de 22 anys de Lleida que van enterrar a Albesa
Quatre acusats per un crim el mòbil del qual va ser la desokupació d’un pis a Lleida
El Ministeri Públic sol·licita una condemna de 15 anys de presó per a cadascun dels quatre acusats –60 anys en total– de matar un jove de Lleida de 22 anys el maig del 2021 i enterrar-ne el cadàver a Albesa, que no va ser descobert fins cinc mesos després. El mòbil del crim hauria estat la desokupació d’un pis a Balàfia.
La Fiscalia sol·licita una condemna de 15 anys de presó i cinc més de llibertat vigilada per a cadascun dels quatre acusats de matar Nosakhare Richard Omorede, el jove de 22 anys de Lleida el cadàver del qual va aparèixer semienterrat al costat d’un camí a prop de la Noguera Ribagorçana l’octubre del 2021 a Albesa, segons ha pogut saber aquest diari. El Ministeri Públic considera que són autors d’un delicte d’homicidi i també reclama que indemnitzin conjuntament amb 270.000 euros els pares i els tres germans de la víctima.
Per la seua banda, la família, que exerceix l’acusació particular, eleva la seua petició als 23 anys de presó per a cadascun dels acusats pels delictes d’assassinat (vint anys) i grup criminal (tres anys) i que siguin rescabalats amb 450.000 euros. Els acusats són D.S.S., G.G., J.L.R.P. i J.P.G.S. Així mateix, uns altres tres investigats van ser exculpats, per la qual cosa no seran jutjats a l’Audiència de Lleida, que encara no ha fixat data de judici.
Les dos acusacions consideren que el mòbil va ser l’okupació per part de la víctima d’un pis al carrer Penedès, al barri de Balàfia de Lleida, i els investigats formaven part d’una organització que vigilava immobles per evitar-les. Dos d’ells, D.S.S. i G.G., eren els suposats vigilants del bloc, que presumptament havien estat contractats per J.P.G.S. i J.L.R.P. –llavors sogre de D.S.S. i també investigat per la partida de cocaïna més gran mai trobada a Lleida.
El Ministeri Públic afirma que van entregar 3.000 euros a Omorede perquè marxés. Tanmateix, aquest en va demanar 1.000 més per abandonar el pis. Tots ells, segons la Fiscalia, es van personar a l’immoble el 6 de maig del 2021 i van iniciar una discussió amb la víctima. Segons la seua tesi, basant-se en la investigació dels Mossos, la víctima “va sortir de l’edifici amb els acusats i va muntar amb ells en un vehicle” i “en un punt indeterminat, entre Lleida i Albesa, amb intenció de causar-li la mort, o almenys acceptant que era un resultat possible, li van clavar diversos cops fins que va morir d’un traumatisme craniofacial. Posteriorment, segons les acusacions, el van enterrar a Albesa al costat del riu Noguera Ribagorçana.
D’altra banda, la troballa del cadàver no es va produir fins al 13 d’octubre del 2021, durant una visita per fer obres a la zona. Va ser identificat gràcies a les proves genètiques amb els familiars de la víctima, que n’havien denunciat la desaparició. Els ara acusats no van ser arrestats o imputats fins un any després, el 18 d’octubre del 2022.