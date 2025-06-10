MEDI
Guies del Parc Nacional d’Aigüestortes de Lleida exigeixen retirar les sortides gratis al ser “competència deslleial”
L’entitat que els agrupa tem que oferir visites gratis “pot convertir-se en un efecte crida que incrementi la massificació del Parc Nacional encara més”
L’Associació de Guies Interpretadors del Parc Nacional d’Aigüestortes reclama a la direcció d’aquest espai protegit que faci marxa enrere a les sortides guiades gratuïtes que preveu organitzar aquest estiu. Les consideren una “competència deslleial” cap a l’activitat dels guies professionals “que es guanyen la vida com a autònoms o com a petites empreses”.
Comarques
Helena Culleré
A més del perjudici econòmic per als guies professionals, l’entitat que els agrupa tem que oferir visites gratis “pot convertir-se en un efecte crida que incrementi la massificació del Parc Nacional encara més”. En aquest sentit, van apuntar que oficines de turisme i agències de viatge “s’han fet ressò de l’anunci de gratuïtat i l’han inclòs com a reclam als seus paquets turístics”.
Per una altra banda, l’associació va criticar que s’incompleixin acords amb la direcció del parc que deixaven les visites guiades en mans de professionals i va reclamar que es compleixi el codi de bones pràctiques, que planteja mesures com no superar les vint persones per grup de visitants. L’entitat, que va celebrar una assemblea diumenge passat, va reclamar una reunió “urgent i presencial” amb la direcció del parc per “negociar solucions” que “no perjudiquin ningú”.