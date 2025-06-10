Meteocat alerta de fortes pluges a quatre comarques de Lleida, on s’ha activat l’Inuncat
Protecció Civil adverteix sobre precipitacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquest dimarts
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimarts l’alerta del pla Inuncat a causa de la previsió de pluges intenses que afectaran la meitat nord de Catalunya durant la tarda. Les precipitacions, que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en tot just 30 minuts, amenaçaran a un total de 12 comarques pertanyents a les províncies de Lleida, Girona i Barcelona, segons ha informat la institució a través d’un comunicat oficial.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha detallat que aquestes fortes precipitacions es produiran principalment entre les 14:00 i les 20:00 hores, afectant especialment les comarques del Alt Urgell, Noguera, Solsonès i Pallars Jussà a la província de Lleida.
Davant d’aquesta situació meteorològica adversa, Protecció Civil ha emès diverses recomanacions per a la ciutadania, fent especial recalcament en la necessitat d’extremar les precaucions en activitats a l’aire lliure i en els desplaçaments. Una de les advertències més importants és no travessar sota cap concepte rieres, barrancs, torrents ni zones inundables, ja que l’aigua pot arrossegar vehicles i persones amb una força devastadora fins i tot quan la seua profunditat sembla escassa.
Què és el pla Inuncat i quan s’activa?
L’Inuncat és el Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya, un instrument de planificació que estableix els mecanismes d’actuació de les administracions públiques i entitats privades en cas d’inundacions en territori català. Aquest pla es posa en marxa quan les previsions meteorològiques indiquen la possibilitat de pluges intenses que podrien provocar crescudes sobtades de rius, rieres o barrancs.
L’activació de l’Inuncat comporta la mobilització preventiva de diversos recursos d’emergència i la coordinació entre diferents cossos de seguretat i protecció civil. Existeixen diferents nivells d’activació segons la gravetat de la situació: prealerta, alerta i emergència. En el cas que ens ocupa, Protecció Civil ha decretat el nivell d’alerta, el que implica un risc significatiu però controlable amb els recursos ordinaris d’emergència.
Durant la vigència d’aquesta alerta, els ajuntaments de les zones afectades han d’estar preparats per activar els seus propis plans d’emergència municipals i prendre mesures com el tancament preventiu de parcs, la suspensió d’activitats en zones de risc o l’avís a la població vulnerable.
Recomanacions davant de pluges intenses
Quan s’activa una alerta per pluges intenses com l’actual, és fonamental que la ciutadania conegui les pautes bàsiques d’actuació per minimitzar els riscos. Protecció Civil recomana:
- Evitar els desplaçaments innecessaris en les hores de més intensitat de pluja.
- Si és imprescindible viatjar, informar-se prèviament de l’estat de les carreteres i de les previsions meteorològiques.
- No estacionar vehicles en rieres seques o zones que podrien inundar-se.
- Allunyar-se dels marges de rius i zones baixes de pendents i turons per evitar riuades sobtades.
- Evitar travessar ponts si l’aigua els cobreix parcialment, ja que podrien haver-se debilitat.
- En zones urbanes, tenir especial precaució amb les tapes de clavegueres que podrien haver-se desplaçat per la pressió de l’aigua.
- Si un es troba en camp obert, buscar zones elevades i allunyar-se de les àrees on puguin produir-se despreniments.