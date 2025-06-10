La planta de biogàs de la Sentiu serà la més gran d'Europa
La gran planta de biogàs que el grup danès Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) projecta a la Sentiu de Sió ha obtingut l’autorització ambiental de la Generalitat. Això suposa un gran pas endavant per a la construcció d’aquest complex, que queda ara pendent de l’aprovació de la comissió d’Urbanisme de Lleida.
La documentació de la planta de biogàs apunta que serà la més gran del sud d’Europa dedicada a la producció de biometà per a la seua venda a través de la xarxa de gas. Espera arribar als 227 GWh a l’any, “l’equivalent al consum de 26.000 habitatges”.
És un projecte polèmic, que l’administració catalana ha declarat “estratègic” per accelerar els seus tràmits i que ha xocat amb oposició veïnal i ecologista per la seua gran magnitud.