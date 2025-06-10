TRADICIONS
La Pobla evoca la tradició fallaire amb una escultura
És de ferro, amb la silueta d’un fallaire i una pubilla, que donen la benvinguda a la localitat. A l’avinguda de l’Estació
Els visitants que arribin a la Pobla de Segur es trobaran una nova escultura que simbolitza l’esperit d’una de les festes tradicionals del municipi: la baixada de les falles. Aquesta figura, situada a l’avinguda de l’Estació, a prop de la rotonda de la carretera N-260, no només representa una parella de fallaires, sinó que es converteix en una carta de presentació per a una tradició reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco des del 2015. L’alcalde de la Pobla, Marc Baró, va explicar que la iniciativa, impulsada pels fallaires i en especial per Isaías Sánchez, va nàixer ja fa diversos anys amb la voluntat de dotar el municipi d’un símbol visible que reivindiqués l’orgull d’aquesta celebració ancestral. “Des de fa anys treballen la idea de crear una escultura i així ha estat gràcies a la implicació de moltes persones i entitats, que han col·laborat en la seua creació”, va assenyalar. La ubicació no és casual, ja que coincideix amb el punt de trobada entre les pubilles i els fallaires la nit del 17 de juny, quan descendeixen des de la muntanya de Santa Magdalena amb les falles enceses en honor a la Verge de la Ribera. L’home porta sobre l’espatlla una falla encesa de ferro, recordant els inicis de la tradició quan, a finals dels anys cinquanta, Manel Fontelles, també autor d’aquesta escultura, va baixar per primera vegada amb una torxa, donant origen a una festa que ha perdurat fins a l’actualitat. La gran roca sobre la qual es recolza la figura metàl·lica prové de la muntanya de Santa Magdalena, i al centre s’ha incrustat l’escut de l’Associació de Fallaires i Pubilles, també obra de Fontelles.