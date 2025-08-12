Segon camioner lleidatà detingut per un avançament temerari: gairebé provoca una col·lisió a El Grado
L’arrest d’aquest conductor de 62 anys se suma a la detenció d’un veí de Lleida fa pocs dies per una maniobra perillosa a l'N-230
El Grup d’Investigació i Anàlisi de Trànsit (GIAT) de la Guàrdia Civil d’Osca ha detingut un veí de Lleida de 62 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària. L’individu va ser arrestat després de realitzar un avançament temerari que va posar en greu perill la vida d’altres conductors a la carretera A-138, terme municipal d’El Grado.
Els fets van passar el passat 1 d’agost, quan el detingut, al volant d’un camió articulat, va efectuar un avançament antireglamentari en un tram de visibilitat reduïda situat aproximadament en el punt quilomètric 5,5 de la via que connecta Barbastre amb França. Durant la maniobra, un vehicle que circulava correctament en sentit contrari es va veure obligat a frenar bruscament i desviar-se cap al voral per evitar una col·lisió frontal que podria haver tingut conseqüències fatals.
El conductor afectat va denunciar immediatament el succeït davant del GIAT, aportant enregistraments de la perillosa maniobra captats des del seu propi vehicle. Després de les pertinents investigacions per identificar el responsable, els agents van procedir a la seua detenció el 6 d’agost. Les diligències instruïdes han estat entregades al Jutjat d’Instrucció de Guàrdia de Barbastre, on l’acusat haurà de comparèixer quan l’autoritat judicial ho determini.
Segon cas similar en pocs dies
Aquest incident representa el segon cas de conductor lleidatà detingut per conducció temerària en pocs dies. El 29 de juliol, un altre camioner de Lleida de 34 anys va ser detingut per fets similars ocorreguts el 23 de juny a la carretera N-230, al terme municipal de Benavarri.
En aquella ocasió, el conductor va realitzar un avançament prohibit a dos camions en un tram amb visibilitat limitada i senyalització que prohibia expressament aquesta maniobra d’avançament. Igual com en el cas més recent, un vehicle que circulava correctament en sentit contrari va haver de realitzar una maniobra evasiva d’emergència per evitar un xoc frontal.