Desmantellat des de la Seu d’Urgell i Manresa un grup dedicat a la venda de mobles de disseny falsificats
La policia ha intervingut més de 6.000 mobles que tenien origen a la Xina i que es venien a un preu un 261% més alt sobre el d’adquisició
La Policia Nacional ha desmantellat a Catalunya un grup dedicat a la importació, distribució i venda internacional de mobles de disseny exclusiu falsificats. Segons la policia, la investigació es va iniciar després d’una denúncia presentada pel representant legal d’una prestigiosa marca de mobles de disseny contra diverses societats i les indagacions policials van culminar amb un operatiu el passat 2 de juliol a diverses naus industrials de La Seu d’Urgell i Manresa,
També es van inspeccionar les oficines de l’entramat de societats investigades i es va procedir a la detenció de l’administrador i del CEO de les mateixes, a més d’intervenir-se més de 6.000 mobles falsificats, que al mercat legal assoleixen fins 9.000 euros per unitat i que eren comercialitzats a través de diversos webs per preus que oscil·laven entre 50 i 1.300 euros.
Aquest model de negoci permetia a l’entramat, que s’havia especialitzat en mercats europeus com l’alemany, italià i francès, obtenir uns ingressos anuals propers als 10 milions d’euros.
Els investigadors han constatat que els productes tenien origen a la Xina i eren comercialitzats a un preu un 261,5% més alt sobre el d’adquisició i que en els últims anys els dos detinguts havien venut prop de 90.000 articles falsificats que infringien els drets de propietat industrial de les marques perjudicades.