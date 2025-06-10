El Seprona busca l’autor dels trets que van ferir una gata: “ha estat un intent d’assassinat”
El Seprona (Servei de Protecció de la Naturalesa) de la Guàrdia Civil ha posat en marxa una investigació per provar d’identificar l’autor dels trets que la setmana passada van provocar lesions de caràcter greu a una gata a Fraga, segons van confirmar fonts de la Comandància d’Osca.
La gata, que es diu Chici, va ser objecte de diversos trets amb perdigons quan es trobava en un pati veïnal d’una zona residencial del barri de Monchico Alto.
L’animal, esterilitzat, xipat i amb una família de veïns de referència, va patir diversos impactes que li van causar ferides.
A conseqüència de l’atac, un perdigó li va quedar allotjat al cos. Va tenir lloc a les deu del matí de dimarts de la setmana passada, 3 de juny.
Els fets van ser denunciats davant del Seprona per la protectora d’animals Amics Peluts del Baix Cinca. “No ha estat un ensurt. Ha estat un intent d’assassinat”, va assenyalar a les xarxes socials.
Els agents de la patrulla de Fraga han posat en marxa una investigació per provar de localitzar i identificar l’autor dels trets, que s’exposa a una condemna de més de dos anys i mig de presó i fins a uns altres dos més si no té autorització per utilitzar armes de foc.