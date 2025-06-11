MUNICIPIS
Alcarràs obté dos edificis a canvi de cedir a Agrolleida camins a Montagut
L’ajuntament d’Alcarràs es convertirà en propietari de l’antiga farinaire i el vell escorxador de la localitat, dos edificis ara en mans de l’empresa Agrolleida. Per la seua part, aquesta firma vinculada al grup agroalimentari Vall Companys obtindrà la propietat de camins de titularitat municipal a Montagut. El consistori va anunciar ahir un principi d’acord entre les dos parts per portar a terme una permuta d’immobles.
L’antiga farinaire, amb una superfície de 596 metres quadrats, acull en règim de lloguer a l’associació excursionista l’Aspardenya i s’hi porten a terme activitats d’escalada. Pel que fa a l’antic escorxador, de 179 metres quadrats, s’haurà de convertir en la base de la segona ambulància medicalitzada d’Alcarràs. El valor patrimonial d’aquests dos immobles s’estima en 146.000 euros, segons l’ajuntament.
D’altra banda, també hi ha un principi d’acord perquè l’empresa cedeixi terrenys a l’ajuntament per a la construcció del nou institut de Secundària, a l’espera dels plans del departament d’Educació. La firma va valorar el “to constructiu” de les converses amb l’ajuntament.