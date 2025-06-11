MUNICIPIS
Assistència a Balaguer per a 59 persones grans
En el marc del programa ‘De la Mà’
Un total de 59 veïns de Balaguer, 50 dones i nou homes, es beneficien del programa De la Mà, que ofereix acompanyament i assistència a persones més grans de 65 anys amb problemes de mobilitat o que necessiten ajuda per anar a fer la compra o fer altres gestions fora del seu domicili. Així ho va explicar la Paeria de Balaguer, responsable d’aquest servei.
Vint-i-quatre dels usuaris d’aquest servei resideixen al seu domicili, mentre que la resta ho fa en alguna de les tres residències de la capital de la Noguera. Aquesta assistència contribueix també a detectar indisposicions o cops de calor entre els padrins i padrines.
El programa ha estrenat una nova nova imatge, que inclou un nou logotip, armilles per identificar als qui presten aquest servei i publicacions per donar-lo a conèixer. D’altra banda, aquesta setmana s’han iniciat les sessions d’envelliment actiu, organitzades en el marc del programa De la Mà i Salut. Consta de tres sessions temàtiques al casal cívic i comunitari del Miracle, i estaran dedicades a la fisioteràpia per millorar la mobilitat, a la nutrició i a la solitud no desitjada.