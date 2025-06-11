SUCCESSOS
A judici acusat de maltractar i violar una nena de tretze anys
Segons la Fiscalia, que demana 15 anys de presó, els fets van tenir lloc al partit judicial de Tremp. La vista està prevista per al dimecres dia 18 a l’Audiència
La Fiscalia sol·licita una condemna de 15 anys de presó per a un home acusat de maltractar i violar una nena quan aquesta tenia entre 13 i 14 anys al partit judicial de Tremp. El judici per aquests fets està previst que se celebri dimecres vinent 18 de juny a l’Audiència de Lleida. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, l’acusat va iniciar una relació amb una menor de 13 anys el març del 2019. Afegeix que, en el si d’aquesta relació i almenys des del mes de juny d’aquell any, va començar a maltractar-la. Finalment, segons la Fiscalia, cap al mes de setembre, quan la víctima havia complert els 14 anys, l’acusat la va obligar a tenir relacions sexuals.
Per aquests fets, el Ministeri Públic acusa el processat de dos delictes: un d’agressió sexual amb accés carnal a menor de 16 anys i un altre de maltractament habitual en l’àmbit familiar. Pel delicte d’agressió sexual, sol·licita al tribunal que li imposi una condemna de 13 anys de presó, a més de la inhabilitació per a qualsevol treball o ofici que comporti un contacte directe i regular amb menors d’edat durant en un període de 17 anys. Així mateix, demana que se li imposi una prohibició de comunicació i una ordre d’allunyament a 500 metres de la menor durant un període de 17 anys. També sol·licita que compleixi 7 anys de llibertat vigilada després de complir la pena privativa de llibertat.
Pel delicte de maltractament habitual, la Fiscalia interessa que se li imposi una pena de 2 anys de presó, a més de la prohibició de tinença i port d’armes durant un període de 4 anys i tres mesos. També demana per aquest delicte una ordre de prohibició de comunicació i d’acostament a la víctima durant 5 anys.
Per una altra banda, més de la pena de presó, el Ministeri Públic també sol·licita que es condemni el processat al pagament d’una indemnització a la víctima, ja major d’edat, de 30.000 euros pels danys morals causats.
Quatre de cada deu víctimes de violència sexual són menors
� El 39% de les víctimes que van patir algun tipus de delicte sexual a les comarques lleidatanes el 2023, últim any disponible amb dades, eren menors d’edat. Així es desprèn de les xifres de criminalitat del ministeri de l’Interior, que recullen les denúncies davant de diferents cossos policials. L’any 2023 es van registrar 98 victimitzacions de menors d’edat per violència sexual a la província, fet que suposa un augment del 30,6% respecte al 2022. Per edats, 55 de les víctimes tenien entre 0 i 13 anys i 43, dels 14 als 17 anys. Del total, 23 haurien patit una violació. El 2023 es van comptabilitzar 251 victimitzacions per delictes contra la llibertat sexual a les comarques lleidatanes (de les quals 98 eren menors), una xifra que va augmentar un 33,5% respecte a l’exercici anterior.