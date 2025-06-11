ADMINISTRACIÓ
Les diputacions, a la recerca d’una estratègia comuna en finançament
Els presidents i presidentes de les quatre diputacions catalanes van buscar ahir a Barcelona una estratègia conjunta en qüestions d’interès comú com el finançament local, contractació i mesures per combatre els relats d’odi i afavorir la igualtat. La reunió va comptar amb la participació, en representació de la Generalitat, de la consellera d’Igualtat, Eva Menor, que va demanar col·laboració per despertar vocacions de dones en activitats masculinitzades.