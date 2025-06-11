LEGISLACIÓ
El Parlament ‘torna’ la ruralitat a vuit petits municipis de Lleida
Els grups corregeixen una llacuna de l’Estatut del Municipi Rural que deixava fora poblacions com Arbeca, Bellvís o Ponts. Podran acollir-se a rebaixes fiscals
Un acord transversal a la ponència que tramita al Parlament l’Estatut del Municipi Rural permetrà neutralitzar una de les llacunes del text original i facilitarà a vuit petits ajuntaments de Lleida, i als seus ciutadans, l’accés als beneficis que la norma contempla per als pobles.
El text original de l’Estatut, l’aprovació definitiva del qual es preveu per a començaments de juliol, defineix com a “municipi rural” els de fins a 2.000 habitants (3.000 per sota del petit municipi de la normativa estatal) i que formen part d’una “comarca rural”, que és aquella en la qual almenys el 15% de la població viu en municipis amb una densitat de menys de 150 habitants per quilòmetre quadrat.
Això generava vuit problemes de pes a la demarcació de Lleida: quedaven fora Arbeca (2.081 veïns empadronats segons l’INE), Bell-lloc (2.359), Bellver de Cerdanya (2.260), Bellvís (2.269), Ponts (2.703), Torrregrossa (2.194) i dos capitals de comarca com el Pont de Suert (2.380) i Sort (2.213), la població dels quals es reparteix, a més i respectivament, en 24 i 15 nuclis.
Finalment, el PSC, Junts, ERC, els comuns i la CUP han pactat entre ells i amb les entitats municipalistes Associació de Micropobles, Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i Associació Catalana de Municipis (ACM) una esmena de la disposició addicional primera de la norma que estableix que “les mesures per als municipis rurals d’aquesta llei també són d’aplicació” als municipis de 2.000 a 3.000 veïns, menys de 90 habitants/km² i que hagin perdut població en l’última dècada, van explicar fonts parlamentàries.
Aquesta mesura obre la porta que els beneficis previstos per als municipis rurals, que inclouen un paquet de rebaixes fiscals per a particulars i negocis, puguin aplicar-se en aquests vuit municipis lleidatans, a més de quatre de Tarragona i tres de Barcelona.
La ponència també ha avalat la proposta de la Generalitat perquè aquestes mesures s’apliquin als municipis de fins a 5.000 veïns de comarques rurals almenys deu nuclis agregats, una cosa que afecta Tremp (29 nuclis) i Artesa de Segre (21).
La ponència ultima el seu treball
La ponència que tramita el projecte de Llei de l’Estatut del Municipi Rural està ultimant els seus treballs, que derivaran en un dictamen que serà debatut i votat a la Comissió d’Afers Institucionals.
Una comissió en la qual predomina el consens
Una vegada rebi el vistiplau a la comissió, en la qual PSC, Junts, ERC, comuns i CUP comparteixen la majoria de les modificacions, i a les quals la resta de grups no està posant amb prou feines objeccions, el text passarà al ple per al seu debat com a informe.
El ple d’aprovació, per a primers de juliol
Les previsions de la comissió apunten a debatre-ho en el ple de l’1 al 3 de juliol, amb la possibilitat de retardar-ho al del 15 al 17 o al del 22 al 24. L’Estatut entrarà en vigor l’endemà de la publicació, tret de les mesures tributàries que s’ajornen a l’1 de gener.