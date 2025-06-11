Quatre piscines del Pla d'Urgell estrenen un carnet compartit
Podran adquirir-lo els veïns dels participants: Golmés, Castellnou, el Palau i Barbens. Mollerussa, també interessada
El consell del Pla d’Urgell va presentar ahir el primer carnet comarcal de piscines per als veïns de Golmés, Castellnou de Seana, el Palau d’Anglesola i Barbens. El projecte, segons va explicar ahir el president de la corporació, Carles Palau, naix com a prova pilot i amb la voluntat de fomentar la mobilitat i cohesió entre els habitants de la comarca, facilitant l’accés a diverses instal·lacions recreatives sense necessitat d’abonar tarifes addicionals en cada municipi.
“Amb aquest forfet, els veïns de qualsevol dels quatre municipis adherits podran gaudir de les piscines dels altres tres al mateix preu que paguen al seu poble”, va afirmar Palau. “No hi ha sobrecostos ni requisits addicionals, més enllà de sol·licitar aquest abonament especial al seu ajuntament.”
Això implica que no el podran adquirir veïns de la resta de municipis del Pla. Des del consell es destaca que la invitació va ser oberta a tots els ajuntaments de la comarca, i que la participació s’ha decidit lliurement en cada cas. La intenció és avaluar els resultats aquest estiu i ampliar progressivament el nombre de piscines implicades en futures edicions.
L’alcalde de Golmés, Jordi Calvís, va destacar els beneficis socials del carnet: “Volíem des de fa temps una iniciativa com aquesta. És positiu que el jovent i els veïns puguin compartir espais en altres municipis, afavorint la relació entre pobles i mantenint viva la comarca durant l’estiu.”Golmés obrirà les piscines aquest dissabte, 14 de juny, i preveu mantenir-les fins al primer cap de setmana de setembre. El preu del carnet de temporada al municipi serà de 30 euros, vàlid també per accedir a la resta de piscines adherides. També obriran durant el cap de setmana Vila-sana i Vilanova (el dia 13); Sidamon i Fondarella (el dia 14) i el dilluns 15, el Poal.
L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona va assegurar al seu torn que enguany no entren en el projecte, però podrien fer-ho en un futur: “Estem oberts a qualsevol proposta. Si cal adaptar-nos, ho farem. No serem un municipi aïllat dins de la comarca.” Malgrat tot, va remarcar que hi ha d’haver una harmonització de preus entre els municipis participants. La capital obrirà les seues piscines el dia 20 ja que s’està ultimant la substitució de la gespa que va quedar danyada després de l’última Fira de Sant Josep.