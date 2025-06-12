Licitades les obres que permetran suprimir un pas a nivell de la línia del tren de la Pobla a Gerb
El primer trimestre del 2026 s'iniciarà la construcció d'un pas elevat i els treballs s'allargaran un any
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha licitat aquest dijous les obres per a la supressió d'un pas a nivell a Gerb, a Os de Balaguer (Noguera). Es tracta del pas a nivell número 22 de la línia Lleida – La Pobla de Segur, que es substituirà per un pas elevat. Els treballs, amb un pressupost d'1,9 milions d'euros (abans d'IVA), tindran una durada de 12 mesos i la previsió és que comencin durant el primer trimestre del 2026. El nou pas elevat tindrà 13,5 metres de longitud i 8 metres d'amplada amb un vial de 6 metres d'amplada i dos carrils per al pas de vehicles. L'actuació permetrà millorar la seguretat viària i ferroviària al municipi.
Actualment, la línia Lleida – La Pobla de Segur d'FGC compta amb 17 passos a nivell. Des de l'any 2005, Ferrocarrils n'ha eliminat 8, els més recents han estat el pas a nivell 16, a Vallfogona de Balaguer, suprimit a l'abril; i els passos a nivell 18, a Balaguer, i 12, a Térmens, que es van eliminar l'any passat.
Ferrocarrils segueix una política per a la progressiva eliminació dels passos a nivell de la xarxa a través de negociacions amb els municipis afectats. L'objectiu de la companyia és eliminar el risc que suposen tant per a l'explotació ferroviària com viària i millorar així la seguretat de les persones usuàries.