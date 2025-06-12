Torrefarrera recupera un refresc històric de Reus que va desaparèixer fa una dècada: “és una fantasia”
L’empresa Click&Brew reformula i envasa les noves remeses de Plim. Dos socis de Reus rellancen la beguda, creada el 1928
“Volíem que fos un refresc especial, no un més”, explica Gerard Llauradó, l’enòleg de Reus que juntament amb el gestor cultural Marc Navarro ha rellançat Plim, un refresc de fruites que va arribar a les botigues el 1928, va desaparèixer del mercat el 2014 i que, fa unes setmanes, va tornar a ser envasat a les instal·lacions de Click&Brew, l’empresa de Torrefarrera que ja va col·laborar en la seua reformulació.
Plim, que durant gairebé un segle va ser una de les begudes més populars al Baix Camp i en localitats de la Costa Daurada, “és una fantasia de fruites que porta pinya, poma, pera, cirera, maduixa i llimó”, explica Llauradó.
“Era un refresc molt ensucrat, i a Torrefarrera ens van ajudar a reformular-lo. Vam reduir el sucre i l’edulcorant i hi vam afegir suc de llimó”, diu, abans d’assenyalar un altre component clau: l’aigua del Ribagorçana que arriba a través del canal de Pinyana. “La qualitat de l’aigua és el 99% del producte. És clau que tingui els minerals adequats, i aquesta els té. Pot ser que en un altre lloc el sabor fos diferent”, afegeix.
Els promotors del nou Plim, que han aconseguit 12.000 € via crowdfounding, estan esgotant la primera remesa del refresc, de 10.000 litres repartits a 30.000 ampolletes i llaunes de terç i la distribució de les quals han concentrat a Reus i la seua comarca. “Estem preparant la segona remesa i ens plantegem buscar un distribuïdor”, anota.