El tren de la Pobla s’atura mitja hora dins d’un túnel: “S’han apagat els llums i ens hem quedat parats”
Els maquinistes van aconseguir posar-lo en marxa i portar-lo fins al baixador de Santa Linya. Els 17 ocupants, entre els quals un nadó, passen hora i mitja al ras a 30º
Un grup de disset usuaris del tren de la Pobla, entre els quals un nadó i una dona embarassada, van patir ahir un accidentat viatge entre la localitat pallaresa i Balaguer i Lleida: van passar mitja hora en un túnel situat a 500 metres del baixador de Santa Linya, on el tren es va quedar aturat després de patir una avaria, i després van estar hora i mitja al ras en aquesta estació, amb temperatures de més de 30º, fins que FGC (Ferrocarrils de la Generalitat) va poder enviar un autocar amb què van poder continuar el viatge cap a les seues destinacions.
El tren es va aturar a les 13.50 hores, quan amb prou feines faltaven 40 minuts per arribar a Lleida. “S’han apagat els llums i ens hem quedat parats. Els maquinistes ens han dit que era un problema informàtic i que intentarien solucionar-lo”, va explicar una de les passatgeres afectades.
Mentre un dels empleats de FGC es dirigia al baixador per provar de demanar ajuda per l’intèrfon, l’altre aconseguia engegar la locomotora de la part posterior del comboi, fet que li va permetre portar-lo fins a l’antiga estació, on va quedar aparcat, 30 minuts després d’haver-se parat. “És increïble com de bé ens han tractat els maquinistes”, va anotar la passatgera.
El grup va passar una hora i mitja al ras a prop del baixador, buscant ombra entre els arbres, sense aigua i amb més de 30 graus de temperatura ambient. “Al final hem arribat amb dos hores de retard, a les 16.30. Abans que l’autocar, va arribar un cotxe de FGC amb aigua. Feia molta calor”, va explicar.
Per rematar-ho, no hi havia cobertura de mòbil, tampoc en el radi de diversos centenars de metres que van recórrer diversos passatgers a la recerca de senyal, la qual cosa els va impedir alertar el 112. FGC, que va traslladar a Balaguer el tren avariat, va mantenir el servei de la línia amb ferrocarril entre Lleida i la capital de la Noguera i amb autocar entre aquesta i la Pobla de Segur.
Gerb tindrà en dos anys un pas elevat sobre la línia de la Pobla
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) va licitar ahir les obres per a la supressió d’un pas a nivell a Gerb, a Os de Balaguer. Es tracta del pas a nivell número 22 de la línia Lleida-la Pobla de Segur, que se substituirà per un pas elevat. Els treballs, amb un pressupost d’1,9 milions d’euros (sense IVA), tindran una durada de 12 mesos i una previsió d’inici en el primer trimestre del 2026. El nou pas elevat tindrà 13,5 metres de longitud i 8 metres d’ample amb un vial de 6 metres d’ample amb dos carrils per al pas de vehicles. L’actuació permetrà millorar la seguretat viària i ferroviària al municipi. La línia compta amb disset passos a nivell. Des de l’any 2005, Ferrocarrils n’ha eliminat vuit, els més recents, a Vallfogona de Balaguer, Balaguer i Térmens.