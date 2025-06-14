INFRAESTRUCTURES
Catalunya i Andorra, per impulsar l’aeroport
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va exposar a la cimera que va mantenir dijous amb el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, els reptes pendents de l’aeroport d’Andorra-la Seu, entre els quals va citar que l’equipament pugui rebre vols de l’espai no Schengen, el permís per operar en horari nocturn i la càrrega de carburants, que actualment s’ha de fer en altres aeroports com el de Lleida. Espot va destacar la col·laboració a tres bandes en relació amb l’aeroport. Segons el Diari d’Andorra, tots dos executius van acordar, a més, demanar al Govern espanyol el tercer carril de l’N-145, que va de la Seu a la frontera.