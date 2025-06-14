La Coma de Meià obre avui el taller de cuina i slow food: “la cuina catalana és també una manera d’entendre la vida”
Espai de gastronomia tradicional, de proximitat i també formativa
La Fundació Coma de Meià obre avui les portes amb la intenció de convertir-se en un referent de la gastronomia de proximitat i tradicional, vinculada també l’slow food, més conscient, sostenible i agradable. Aquest és el punt de partida del projecte que lidera Sergi de Meià, nom amb què es coneix el xef barceloní Sergi Company. “No es tracta d’un projecte només gastronòmic, és una proposta social. Cuinar va més enllà de nodrir. És conservar, emocionar i transformar. Cuinem per provocar canvis, per donar valor als qui conreen i produeixen amb respecte, i per ensenyar a les noves generacions que el futur no es construeix només amb la tecnologia, sinó també amb consciència. Cuinem per demostrar que una altra forma de viure i d’alimentar-se no només és possible, sinó necessària”, diu.
La Fundació ja compta amb un centre gastronòmic i formatiu, mentre que està programat tenir després de l’estiu un espai gastrosensorial, dissenyat per a l’aprenentatge, un hort-escola. En aquests dos espais s’impartirà formació en gastronomia i en agricultura regenerativa, mentre es donarà visibilitat i valor als productors i productes catalans.
El centre aspira a convertir-se a més en un nucli de desenvolupament gastronòmic i cultural, que facilitarà la inserció laboral de joves i persones en situació d’exclusió social a través de la Formació Professional Ocupacional Dual. De fet, Sergi de Meià ja compta amb dos persones procedents de la Fundació Privada Ilersis, que treballaran en l’elaboració dels plats del centre de Vilanova de Meià i que ja col·laboren en els del Perifèria Cultura, projecte amb què també col·labora el xef.
“La cuina catalana no és només un llegat culinari, és també una manera d’entendre la vida. No parlem només de receptes, sinó d’un ecosistema viu que uneix la terra, les persones i la cultura. En un món que oblida de pressa, nosaltres recordem. En un món que corre, nosaltres arrelem. La nostra cuina és agricultura, és permagastronomia. És una manera de viure que respecta els ritmes de la naturalesa, que no veu el paisatge com un recurs a explotar, sinó com un mestre del qual aprendre. Parlem d’una gastronomia que no només alimenta el cos, sinó que també nodreix l’ànima”, diu Sergi.
L’objectiu de la Coma de Meià és també crear una comunitat d’amics que participin de forma estable en les seues activitats. Amb aquesta iniciativa, la Fundació busca teixir aliances que contribueixin a preservar el patrimoni i millorar la qualitat de vida de les comunitats locals. Així, ofereix tres modalitats anuals de 75, 150 i 240 euros. Mentrestant, el centre té previst servir dinars els dimecres i sopars els dijous, divendres i dissabtes. Sergi de Meià continuarà col·laborant durant l’any amb el Perifèria Cultural, amb la pròxima cita fixada per al 5 de juliol a Agramunt, on posarà en relleu el torró. El 18 prepararà a Alentorn un menú amb productes d’Eco Artesa, una entitat que promou l’agricultura i la ramaderia sostenibles a Ponent.