REGS
Territori paralitza les obres de la planta solar flotant d’Alfés mentre dura la cria d’aus
L’informe d’impacte ambiental obliga a preveure les obres fora d’aquest període, del 15 de març al 15 d’agost. El requeriment afecta també l’inici de la instal·lació d’un segon parc a Alcanó
La conselleria de Territori ha obligat l’empresa Aigües Segarra-Garrigues a paralitzar les obres d’instal·lació de la planta solar flotant a l’embassament de reg d’Alfés mentre duri el període de cria d’aus. Es tracta del parc fotovoltaic més gran sobre aigua que es construeix a Catalunya, amb una inversió d’uns dos milions d’euros i la instal·lació de 3.500 mòduls fotovoltaics en 6.262 estructures flotants. La previsió inicial era que estigués a punt aquest mes i que entrés en funcionament a l’estiu. Però les obres només s’han pogut completar ara per ara en un 30%.
L’informe d’impacte ambiental sobre aquest projecte estableix nou condicionants perquè la promotora pugui portar-lo a terme, entre els quals destaca la necessitat de “preveure l’execució de les obres fora del període de cria de les aus més sensibles”, que se situa entre el 15 de març i el 15 d’agost.
Les obres van arrancar l’abril passat i aquesta setmana la conselleria ha alertat l’empresa que havia de parar els treballs fins al 15 d’agost. La bassa d’Alfés s’ubica en una ZEPA (zona d’especial protecció per a les aus de Mas de Melons-Alfés), dins de la Xarxa Natura 2000, la qual cosa implica una especial vigilància a l’hora de complir els preceptes.
Aquest condicionant no només retarda la instal·lació del parc solar flotant d’Alfés sinó que obliga a ajornar l’inici de les obres del d’Alcanó, previst per a les properes setmanes.
Tots dos formen part d’un projecte major que desenvolupa ASG per fomentar l’autoconsum elèctric i reduir a mitjà termini la factura de l’aigua a través de la tarifa elèctrica, que ha disparat el preu en els últims anys.
En conjunt, l’empresa ha plantejat fins a set parcs solars flotants: els d’Alfés i Alcanó, un tercer a Oliola i quatre més que ara per ara no tenen sortida perquè han xocat amb la negativa inicial d’Endesa. Són els de les Borges Blanques, Florejacs, la bassa del bosc del Siscar (Agramunt) i la d’Estincells (Verdú). En canvi, entre els tres primers, ASG preveu dotar-se de 3.100 quilowatts nominals (kWn), amb una inversió d’uns 3 milions d’euros i la instal·lació de més de 5.000 plaques fotovoltaiques.
Pel que fa al parc solar de la bassa d’Alfés, la previsió és que comenci a funcionar a l’agost i que el 25% de la producció vagi a autoconsum mentre que la resta s’abocarà a la xarxa.
El Segrià Sud vol agilitzar la posada en reg de 2.000 hectàrees més
El president dels regants del Segrià Sud, Joan Sabaté, va expressar ahir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, la necessitat d’impulsar l’acabament del projecte de reg, que ara beneficia 6.200 hectàrees, i completar-lo fins a les 8.500. Sabaté va assenyalar que és en mans de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) perquè haurà d’ampliar la concessió d’aigua als regants, una cosa inviable abans de la nova planificació hidràulica (2027-2033).
Ordeig va inaugurar oficialment ahir les dos primeres plantes solars impulsades pels regants a Seròs, a les quals s’afegiran al llarg de l’any vinent dos més, també a Seròs i a Llardecans, amb les quals els regants preveuen cobrir un 18% de la demanda elèctrica, que actualment s’emporta bona part de la factura. Sumaran 2.611 quilowatts de potència i 5,6 milions d’euros d’inversió. La tercera es troba en obres i la quarta, en projecte.