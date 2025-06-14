MUNICIPIS
Un poble de Lleida comença a planificar el seu futur urbanístic escoltant les veïnes
El nou POUM incorpora la perspectiva de gènere amb recorreguts participatius per detectar zones insegures o mal il·luminades des de l’experiència femenina
El municipi de Fondarella ha iniciat la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb una mirada innovadora: la integració de la perspectiva de gènere des del primer moment. Com a part d’aquest enfocament, es va portar a terme ahir una activitat participativa consistent en un recorregut urbà per diferents zones del municipi per identificar, des de l’experiència de les dones, espais que poden resultar insegurs o poc accessibles.
L’activitat forma part de la memòria social del POUM i busca visibilitzar elements clau com la il·luminació, la mobilitat o la sensació de seguretat a l’espai públic. “La percepció de vulnerabilitat d’una dona no sempre és la mateixa que la d’un home. Una cosa tan simple com la llum en un carrer pot marcar la diferència”, va explicar Carles Guerrero, arquitecte redactor del pla.
José Lasala, doctorand en geografia urbana i membre de l’equip encarregat de la memòria social, va destacar que aquesta iniciativa no només respon a una obligació normativa, sinó també al compromís del municipi amb una planificació urbana inclusiva. “Estem recollint les opinions de la ciutadania perquè el nou POUM sigui una eina real de millora de l’entorn i la qualitat de vida”, va afirmar. La tinenta d’alcalde, Susana Torra, va afegir que aquesta fase participativa és només l’inici d’un procés molt més ampli. “Fa més de 30 anys que no s’actualitza el POUM i ara és urgent repensar el creixement del poble, especialment respecte a nous habitatges i zones urbanitzables”, va assenyalar. Actualment, l’equip redactor treballa per definir les grans línies del pla, que es preveu presentar públicament a la tardor per a exposició i debat. L’objectiu és que estigui a punt al final de l’actual mandat.