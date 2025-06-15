Ainet ret homenatge a les tradicions del Pallars
Activitats com tallar llenya i apilar bales d’herba van ser algunes de les proves que van afrontar ahir els equips participants en la tercera edició de les Olimpíades Pallareses, que es van celebrar a Ainet de Cardós, al municipi de Vall de Cardós. Aquesta iniciativa combina esport, cultura i comunitat. En aquesta tercera edició es va retre un homenatge a la gent del Pallars, la seua història i tradicions. Els equips, formats per quatre o sis persones, van afrontar les proves que van combinar aspectes tècnics i físics. A més de les competicions esportives, les olimpíades van incloure exhibicions d’art local, gastronomia i música en directe, amb l’objectiu d’oferir una experiència completa unint esport i cultura. Les proves van ser seguides per un nombrós públic i els jutges van ser persones que s’han dedicat a aquests oficis.