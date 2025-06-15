Homenatge al foc a Sort
Uns 250 fallaires participen en diversos descensos, des de pobles com Olp o Bressui, abans de confluir al centre de la capital del Sobirà per encendre la Falla Major prop de la mitjanit . Vuitena edició des que es va recuperar aquesta tradició al municipi
La capital del Pallars Sobirà va ser ahir el segon poble pirinenc a celebrar la tradició de les falles aquest any (just després de Durro divendres passat), coincidint el dissabte previ a la nit de Sant Joan tal com marca la tradició. Un total de 250 fallaires van participar en dos descensos entre diverses poblacions com Olp i Bressui, i que van tenir com a destinació el centre de Sort. Des d’allà, els participants van iniciar un recorregut conjunt fins al lloc on van prendre la Falla Major prop de la mitjanit. Es tracta del moment àlgid de la celebració, un espectacle de foc que va acabar amb la cantata de la Cançó del Fallaire i un ball popular. La festa va reunir veïns de pobles de la zona desafiant la pluja que va caure ahir a la nit a Sort. Fa 8 anys que la comarca va recuperar aquesta celebració ancestral, de la mà de l’Associació Cultural Fallaires de Sort, després que la Unesco declarés les falles del Pirineu Patrimoni Cultural Immaterial el desembre del 2015. “Des que vam decidir rescatar la tradició, hem vist com creix la implicació dels veïns de les diferents localitats”, va assegurar a SEGRE Ramon Aytés, president de l’Associació, una entitat que actualment compta amb una cinquantena de membres. “Aquest any, les inscripcions per ser fallaire es van esgotar en només tres dies, va ser una bogeria”, va apuntar Aytés, que va afegir: “Creiem que és una celebració que té molt futur.” La temporada de falles continua aquest dimarts a la Pobla de Segur i es prolongarà fins al juliol, ja que l’última baixada tindrà lloc el dia 26 a Llesp. La nit de Sant Joan concentrarà fins a una desena de baixades, incloent les Hèstes deth Huec, amb la Crema deth Taro a Arties i la Crema deth Haro a Les (Val d’Aran).