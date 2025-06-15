DELINQÜÈNCIA
Quatre detinguts i 259 identificats a Tàrrega i la Seu
Els Mossos d’Esquadra van portar cap divendres dos operatius contra la multireincidència, dins del pla Kanpai, a Tàrrega i la Seu d’Urgell, que es van saldar amb quatre detinguts i un total de 259 persones identificades. També van tenir lloc en altres municipis catalans com Sant Feliu de Llobregat, Salou, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Tortosa, Figueres i Vic. En total hi va haver 24 detinguts amb una mitjana de cinc antecedents i 138 denúncies per tinença d’armes o drogues.
En el cas de Tàrrega, els Mossos, en col·laboració amb la Policia Local, van arrestar quatre persones (una per drogues, una altra per atemptat a l’autoritat i dos per desobediència) i van identificar 157 persones. També es van controlar 58 vehicles i es van aixecar 11 denúncies administratives per tinença de drogues. Així mateix, es van portar a terme dos inspeccions en establiments (vegeu SEGRE d’ahir). A la Seu d’Urgell, l’operatiu es va saldar amb 99 persones identificades i un investigat per trencament de condemna. També es van aixecar 5 denúncies administratives (quatre per substàncies estupefaents i una per falta de respecte), tres denúncies administratives per alcoholèmia al volant i una de penal per conducció sota efectes de les drogues. Fa un mes, els Mossos i la Guàrdia Urbana de Lleida van fer també un operatiu Kanpai amb 3 detinguts i 339 identificats amb 1.600 antecedents en diferents zones de la ciutat com l’Eix i el Centre Històric. Dies després es va fer un altre operatiu a la Mariola, que es va saldar amb dos detinguts per drogues, sis actes per drogues i una per tinença d’una arma blanca.