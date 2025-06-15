INICIATIVES
El restaurant escola de Meià tindrà deu alumnes
Obre l’espai gastronòmic del xef Sergi de Meià, que ofereix una FP ocupacional. Dirigit a persones en risc d’exclusió
Una desena d’alumnes participaran a partir del setembre vinent en la Formació Professional Ocupacional Dual que ofereix la fundació La Coma de Meià, liderada pel xef Sergi de Meià, que combina formació i pràctica laboral per ajudar persones amb risc d’exclusió social o aturats de llarga durada a reincorporar-se al mercat laboral a través de la cuina.
La Fundació va estrenar ahir el restaurant escola a Vilanova de Meià amb una jornada de portes obertes i va donar a conèixer les instal·lacions del nou espai gastronòmic que fomenta la cuina tradicional i de proximitat.
El xef Sergi de Meià va apuntar que l’objectiu és arribar a formar una dotzena de persones de diferents edats i que el restaurant escola es converteixi en un espai de producció i transformació de productes ecològics. “Els participants es formaran mentre adquireixen experiència real i el que cuinaran se servirà al restaurant”, va dir.
Ara ja hi ha dos persones procedents de la Fundació Ilersis que també col·laboren amb el festival Perifèria Cultural. El restaurant escola ja obrirà els dimecres al migdia i els dijous, divendres i dissabtes oferirà sopars.