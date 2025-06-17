BASSELLA
Bassella remodela la platja d’Ogern per reobrir-la el 2026
Porta cinc temporades tancada i es recuperarà com una làmina única de 500 metres quadrats. La zona de bany es reduirà i tindrà socorrista
L’ajuntament de Bassella ha anunciat que sotmetrà a una reforma integral la zona lúdica de la platja artificial d’Ogern per reduir la superfície de la làmina d’aigua i assegurar la seua obertura els mesos d’estiu. L’equipament, que fins ara s’alimentava de la Ribera Salada, porta ja més de cinc temporades sense poder obrir al públic per falta d’aigua, durant la sequera, i per problemes amb la concessió d’aquest recurs amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Finalment, el consistori ha optat per reformular l’espai fluvial, reduir la zona de la platja, que passarà a ser aigua tractada, i obrir cada estiu com si es tractés d’una piscina.
Les obres del projecte d’adequació de l’espai recreatiu i de bany com a refugi climàtic acaben de sortir a licitació, per un import de 620.903 euros (amb impostos).
L’alcaldessa, Cristina Barbens, va explicar ahir que confien a adjudicar-les aviat perquè comencin aquest mateix estiu. El termini d’execució és de tres mesos i l’equipament reobrirà el públic “de cara al pròxim estiu”, va assegurar.
Fins ara, la platja fluvial constava de dos zones d’aigua. Una de destinada als més petits, de 600 metres quadrats, i la d’adults, de 1.700 metres quadrats.
El projecte de reforma contempla que l’espai lúdic tindrà una sola zona d’aigua que quedarà diferenciada en tres subzones, comunicades entre si, amb un total de 500 metres quadrats. La dels més petits tindrà una profunditat de 40 centímetres i disposarà d’elements separadors com a mesura de seguretat.
La del centre tindrà 130 cm i l’altra, 150 cm. Barbens va indicar que l’entorn de la piscina estarà tancat com a mesura de seguretat i disposarà d’un socorrista.
En la resta de la superfície hi haurà un espai dedicat a jocs infantils i un de salut, que seran d’ús lliure. De la normativa municipal nova per regular l’espai destaca la continuïtat de la prohibició d’organitzar pícnics al recinte.
El projecte compta amb 300.000 euros de finançament del departament d’Acció Climàtica i el consistori espera resposta del PUOSC (ha sol·licitat 140.000 euros) i d’ajuts Leader.
Barbens va explicar que fa ja alguns anys que estan destinant-la a aquesta finalitat però ara han optat a realitzar una actuació de millora.