LLITERA
La Comarca prova amb l’orgànica la voluntat real de reciclar a Binèfar
La prova del 9 sobre la voluntat real de practicar la recollida selectiva d’escombraries a Binèfar s’ha anticipat uns mesos: la Comarca de la Llitera va començar ahir a repartir, a través de l’ajuntament de Binèfar i per a les famílies que van decidir recollir-lo de manera voluntària, els cubells per separar els residus orgànics i a col·locar als carrers de la localitat contenidors de color marró per facilitar la recollida per separat d’aquesta fracció.
La mesura arriba quan l’ajuntament de Binèfar, que va rebutjar després d’una estrepitosa polèmica desencadenada a finals de l’any passat implantar la recollida porta a porta que s’aplica a la resta de la comarca, està dissenyant els plecs amb què d’aquí a uns mesos traurà a licitació el seu propi servei de recollida d’escombraries, en principi, amb cinc contenidors, en una contracta conjunta amb la de neteja viària que ara explota Acciona.
El desplegament dels contenidors d’orgànica i el repartiment dels cubells és una iniciativa de la Comarca de la Llitera, que d’aquesta forma intenta que la sortida de Binèfar no acabi tenint com a efecte secundari la pèrdua d’un ajut econòmic de què depèn la sostenibilitat del sistema.
En qualsevol cas, els números indicaran d’aquí a uns mesos el grau d’implicació del veïnat binefarenc amb la recollida selectiva de les escombraries orgàniques, que és la fracció clau després de la diferenciació d’envasos, vidre i paper, ja que acostuma a llançar-se barrejada amb l’anomenada resta, que és la que pararà als abocadors i encareix la gestió.