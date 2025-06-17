L'Eix Pirinenc comptarà amb radars, panells d'informació i altres sistemes per millorar-ne la mobilitat i seguretat
El projecte destinarà 9 milions d'euros a la instal·lació de sistemes de transport intel·ligents (ITS) per a la gestió del trànsit
El Govern ha aprovat el projecte de transformació de la xarxa viària del nord del país mitjançant la instal·lació de sistemes de transport intel·ligent (ITS) a l'Eix Pirinenc. La iniciativa té com a objectiu l'aplicació de tecnologies avançades per a la gestió del trànsit a diverses carreteres per millorar-ne la seguretat viària, reduir-ne la sinistralitat i també per adaptar aquestes infraestructures a les necessitats del vehicle intel·ligent i connectat. Entre els equipaments intel·ligents que s'instal·laran, hi ha panells d'informació variable per alertar en temps real sobre l'estat del trànsit i les condicions meteorològiques, càmeres de vigilància i visió artificial per a la supervisió del trànsit i la detecció d'incidències.
Altres tecnològiques que el Servei Català de Trànsit (SCT) implementarà a l'Eix Pirinenc són radars de tram i puntuals per controlar la velocitat i reduir els comportaments de risc, estacions meteorològiques per monitorar condicions adverses, especialment en zones de muntanya, i aforadors no intrusius i lectors de matrícules per a l'anàlisi del flux de vehicles i la planificació viària, així com infraestructures de comunicacions amb fibra òptica, radioenllaç i tecnologia 4G/5G per garantir la connectivitat amb el Centre d'Informació Viària de Catalunya (CIVICAT).
El projecte també incorpora intel·ligència artificial per predir congestions, detectar situacions de risc i adaptar la senyalització de manera dinàmica, així com sistemes de velocitat intel·ligent per protegir col·lectius vulnerables, com els ciclistes, i per prevenir atropellaments de fauna.
Concretament, aquest projecte aprovat preveu l'equipament de l'Eix Pirinenc Centre, que inclou vies estratègiques com l'N-260 (la Seu d'Urgell – Ripoll); la C-14; la C-16; l'N-145 i la C-162, i té un pressupost, fins al 2027, de 9.000.921,98 euros. La instal·lació d'aquests sistemes a la via forma part d'un projecte més ampli que en un futur també inclourà dues fases més amb l'equipament de la xarxa viària de la zona oest i est de l'Eix.