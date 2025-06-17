INVESTIGACIÓ
Troben a Vielha un ‘narcoedifici’ en el qual es traficava amb cocaïna
Empresonats quatre dels sis arrestats
Els Mossos d’Esquadra han donat un important cop al narcotràfic de cocaïna a la Val d’Aran. La Policia catalana va arrestar dimecres de la setmana passada sis homes d’entre 23 i 63 anys després d’una investigació iniciada a l’octubre. Quatre d’ells han estat empresonats i els altres dos es troben en llibertat amb càrrecs, segons ha pogut saber aquest diari.
La Unitat d’Investigació (UI) de Vielha va descobrir que les suposades transaccions de droga es portaven a terme des d’uns apartaments d’un mateix edifici de carrer Montcorbison de la capital aranesa. Suposadament el grup subministrava cocaïna a tota la Val i fins i tot a ciutadans francesos que es desplaçaven fins Vielha per adquirir-la.
Els investigadors van tenir coneixement que un dels principals sospitosos hauria adquirit dimarts passat una quantitat rellevant de cocaïna i van decidir portar a terme la batuda, que va tenir lloc a partir de les 5.00 hores de la matinada de dimecres amb tres escorcollsa tres apartaments i un garatge de l’edifici del carrer Montcorbison i en un local del carrer Closes. Hi van participar efectius de la Unitat d’Investigació i l’ARRO i USC de Vielha. Van trobar bosses i embolcalls amb cocaïna, amb un pes de 807,95 grams, a més de 35,4 grams de marihuana, bàscules de precisió, armes i 4.630 euros. També es van intervenir mòbils, targetes SIM i un rastrejador de GPS, eines utilitzades per esquivar l’activitat policial o poder rastrejar la droga.
El valor de la droga decomissada tindria un valor al mercat il·lícit d’uns 50.000 euros. Amb aquestes detencions, els Mossos donen per desarticulat un important punt de venda de droga a la Val d’Aran.