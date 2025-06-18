MOLLERUSSA
Arranquen les obres per a la nova comissaria de Mollerussa
Preparen el terreny per construir l’àrea policial Pla-Garrigues
El projecte per a la construcció de la nova Àrea Bàsica Policial (ABP) Mollerussa-les Borges Blanques dels Mossos d’Esquadra comença a fer-se realitat.
L’ajuntament de Mollerussa ja ha formalitzat la llicència d’obres i aquesta setmana han començat els primers treballs als terrenys destinats a acollir la comissaria, ubicats al costat del parc de bombers i a prop de la carretera de Linyola. Les tasques inicials se centren en la neteja d’herba i adequació del solar.
Les obres aniran a càrrec de la constructora Vesta Rehabilitación per un import de 7.865.873,98 euros.
La futura comissaria donarà servei als municipis de les comarques de les Garrigues i el Pla d’Urgell, amb una dotació estable d’entre 60 i 70 agents. Comptarà amb unitats de seguretat ciutadana, investigació i un laboratori específic per a la Unitat Regional de Policia Científica.
Així mateix, un dels elements més destacats del nou equipament serà la galeria de pràctiques de tir per a armes llargues, que tindrà una longitud de fins a 50 metres, convertint-se en un espai clau per a la formació dels agents de la Regió Policial de Ponent.
Aquesta galeria ocuparà 1.200 dels 2.200 metres quadrats totals de l’edifici i es complementarà amb una innovadora galeria virtual de tir, incorporant així noves tecnologies a l’entrenament policial.
Encara que inicialment estava previst que la construcció d’aquest nou equipament comencés el mes de febrer, el calendari s’ha reajustat i els treballs ja estan en marxa. El termini d’execució previst és de 18 mesos, per la qual cosa, si no hi ha contratemps, la nova comissaria podria ser operativa al llarg de l’any.