MOLLERUSSA
Caminada a la Llum de la Lluna amb 700 inscrits el 4 de juliol
La 32 edició de la Caminada a la Llum de la Lluna se celebrarà a Mollerussa el divendres 4 de juliol, amb una previsió de 700 participants. Aquest any s’incorpora com a novetat el QuizzMoon, un joc de preguntes durant el recorregut, organitzat juntament amb l’Associació El Rovell, amb el sorteig d’un pernil ofert per Cansaladeria Porté.
La sortida serà a dos quarts de deu de la nit des de la piscina coberta fins al Salt del Duran i finalitzarà al Parc Municipal. La inscripció, que inclou braçalet identificatiu, entrepà, beguda i, per als primers 600 inscrits, una samarreta commemorativa, té un cost de 7 euros (o 5 euros sense samarreta per als últims 100).
La caminada col·labora amb el Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, que impulsa projectes humanitaris a Etiòpia. Patrocinen i col·laboren Serveis Roselló, Argal, Llibreria Dalmases, Cansaladeria Porté, Forn Guiu i Bar El Chiringuito.