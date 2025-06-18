Els Mossos detenen un 'teloner' a la sortida de l’AP-2 a Albatàrrec
El sospitós, de 28 anys, va ser arrestat quan intentava traslladar mercaderia robada en una furgoneta de lloguer després de sostreure palets de begudes energètiques
Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home de 28 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força en interior de vehicle. La detenció es va produir a la sortida de l’autopista AP-2 a Lleida, concretament en el terme municipal d’Albatàrrec, on el sospitós es trobava una furgoneta aparentment avariada que contenia mercaderia robada. El detingut és el que es coneix en l’argot policial com a "teloner", individus que aprofiten els moments de descans dels camioners per sostreure la càrrega dels seus vehicles.
La intervenció policial es va iniciar a primera hora del matí quan una patrulla de trànsit es va dirigir a la sortida de l’AP-2 a Lleida després de rebre l’avís d’una furgoneta avariada i malament estacionada a la zona. En arribar al lloc, els agents van observar una furgoneta de transport de lloguer amb la zona de càrrega tancada. El conductor va manifestar estar gestionant una grua per traslladar el vehicle fins Barcelona, encara que les empreses contactades únicament li oferien portar-lo fins la base de les grues o a un taller proper, el que va generar les primeres sospites entre els agents.
La situació es va prolongar durant un temps considerable, incrementant les sospites dels Mossos. El punt d’inflexió va arribar quan van rebre la informació que un camioner acabava de denunciar el robatori de quatre palets de begudes energètiques mentre descansava durant la nit en l’Àrea de Servei de Lleida, ubicada a la mateixa autopista AP-2, a escassa distància del lloc de la intervenció.
En aquell moment, els agents van sol·licitar al conductor que obrís el compartiment de càrrega de la furgoneta. Malgrat les reticències inicials i diverses excuses per part del sospitós, finalment va accedir a la petició. A l’interior, els Mossos van trobar precisament dos palets de begudes energètiques que coincidien amb la descripció de la mercaderia sostreta hores abans.
Davant de les evidències trobades, els agents van procedir a la detenció immediata de l’home com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions relacionades amb aquest cas.