POLÍTICA
Esquerra agafa el relleu a la CUP a l’alcaldia de Salàs de Pallars
El ple de Salàs de Pallars va investir ahir Toni Millet (ERC) com a nou alcalde després de la dimissió la setmana passada de Jaume Solé (CUP).
Es va completar així el relleu a l’alcaldia que els dos grups en el govern municipal van pactar poc després de les eleccions del 2023. Millet havia estat des d’aleshores el primer tinent d’alcalde, un càrrec que Solé assumirà fins al final del mandat.
Millet va destacar la bona entesa amb la CUP durant els últims dos anys i va apuntar que “de cara al futur no hi haurà grans canvis, continuarem treballant en els projectes que havíem acordat”.
El nou alcalde va expressar el seu desig que “l’acord entre forces independentistes i d’esquerra que tenim a Salàs fos generalitzable a tot el país”.
ERC, per la seua part, va destacar que Millet és el primer alcalde d’aquest partit a Salàs des de la República i va apuntar que la formació suma amb ell vuit de les catorze alcaldies del Pallars Jussà.