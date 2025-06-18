EMERGÈNCIES
Expedienten un bomber d’Agramunt per conduir sense carnet
Va ser denunciat penalment pels Mossos quan circulava amb un totterreny del cos a Ponts. La Generalitat podria tancar el cas amb la seua expulsió
El departament d’Interior ha obert un expedient de revocació de servei a un bomber voluntari d’Agramunt que dissabte va ser denunciat pels Mossos d’Esquadra per conduir un totterreny del cos malgrat que tenia el carnet retirat. Els fets van ocórrer durant un control rutinari a Ponts, va avançar ahir RAC1.
L’afectat va assegurar ahir a aquest diari que havia comès un “error”. Amb un ampli bagatge al cos i actuacions de mèrit, va assegurar que “es feia una reunió a Ponts i no podia acudir ningú del parc d’Agramunt. Vaig decidir anar-hi jo. Admeto el meu error però no crec que sigui perquè se m’obri un expedient d’expulsió”. En aquest sentit, va explicar que no li havien comunicat res des de la direcció del cos i que va conèixer l’obertura de l’expedient pels mitjans de comunicació.
En un control rutinari
Per la seua banda, els Mossos d’Esquadra van explicar que l’infractor va ser denunciat durant un control rutinari que van portar a terme dissabte passat a la localitat de la Noguera. Així mateix, els policies van donar l’alto al totterreny dels Bombers de la Generalitat (vehicle lleuger) i van sol·licitar el carnet al conductor, que anava uniformat. Van comprovar que tenia el carnet retirat, pel que sembla per negar-se a sotmetre’s a un test d’alcoholèmia, per la qual cosa el van denunciar per conduir malgrat no tenir llicència en vigor.
Per la seua part, des dels Bombers de la Generalitat van explicar que el departament d’Interior havia rebut la comunicació de l’incident per part dels Mossos i que, en conseqüència, “s’està preparant un expedient de revocació de servei” el bomber voluntari davant de la infracció comesa. És a dir, un expedient que presumiblement es pot traduir en l’expulsió del cos. En aquest tipus de supòsits, l’afectat té dret a presentar al·legacions. Alguns casos han arribat als tribunals.
A finals del 2023, un bomber en pràctiques de Lleida va ser processat després de veure’s implicat en un accident a Anglesola i donar positiu en alcohol (0,70 mg/l) i drogues (cocaïna). Els Mossos d”Esquadra li van imputar un delicte contra la seguretat viària.