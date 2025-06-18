TRADICIONS
El Govern preveu tancar enguany un nou finançament per a la Val d’Aran
El conseller Dalmau en vincula el desplegament a l’aprovació del pressupost del 2026
Els aranesos van vestir ahir les seues millors gales amb motiu de la celebració de la festa nacional d’Aran, que commemora la restitució de l’autogovern de la Val el 1991. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, va dir que aquest any preveuen aprovar el nou sistema de finançament d’Aran i aplicar-lo el 2026 si hi ha pressupostos.
La Generalitat situa “a finals d’aquest any” l’aprovació del nou sistema de finançament per a la Val d’Aran. Així ho va anunciar ahir el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, durant la celebració de la festa nacional d’Aran. No obstant, Dalmau va condicionar el desplegament efectiu del nou model a l’aprovació dels pressupostos del Govern per al 2026 per part del Parlament. El Govern del PSC (amb 42 dels 135 diputats) no ha pogut aprovar aquest any el seu projecte pressupostari i requerirà el suport d’altres formacions perquè prosperi el pròxim exercici. “Compartim que la realitat de la Val d’Aran no pot ser la d’una administració local, i en aquest sentit estem treballant pel ple desenvolupament de la llei d’Aran”, va recalcar el conseller.
L’acte institucional va tenir lloc al santuari de Mijaran, on es va entregar el premi 17 de Juny a l’esquiador aranès Aymar Navarro, en reconeixement a la seua trajectòria esportiva i el seu compromís amb el territori. La jornada va començar amb el descobriment dels retrats dels síndics i síndiques històrics d’Aran, que ara decoren els passadissos de l’edifici del Conselh, i va continuar amb la tradicional desfilada dels pendons fins a l’església de Mijaran. La síndica, Maria Vergés, va presidir la celebració acompanyada de la resta de consellers i d’altres representants polítics.
En el seu discurs, Vergés va exposar “la necessitat que el Conselh deixi de ser tractat com una administració local i que, tal com estableixen la Llei d’Aran i l’Estatut d’Autonomia, se’n reconegui la singularitat a nivell jurídic i administratiu”. A més, va posar el focus en qüestions com l’aplicació de mesures contra el canvi climàtic, la crisi d’habitatge que afecta el país, el model econòmic aranès i la importància de preservar la llengua i la cultura pròpies.