EDUCACIÓ
Juneda sanciona la directora de la llar d’infants per aïllar una nena amb autisme
La suspèn un mes d’ocupació i sou juntament amb una altra docent per deixar-la sola “sovint” en una aula. A més la cessa del càrrec per deixar sense dinar nens que s’adormien en l’horari de menjador
L’ajuntament de Juneda ha decidit sancionar la directora de la llar d'infants municipal L’Escoleta, M.P.B., i a una altra docent del centre, M.C.S., al valorar que aïllaven de forma indeguda una nena amb un trastorn d’espectre autista. El consistori ha emès una proposta de resolució que les suspèn un mes d’ocupació i sou, al considerar provat que “sovint deixaven la nena en una aula que no era la seua” i que “en moltes ocasions estava sola”. També considera demostrat que les dos docents “qüestionaven la participació” d’aquesta menor en activitats com una excursió o el festival de final de curs. És el resultat d’un expedient sancionador obert arran de denúncies de famílies d’alumnes.
Durant la instrucció de l’expedient, la directora del centre va al·legar que la millor manera d’evitar que la menor patís crisis, i de calmar-la quan ja les patia, era “allunyar-la de la situació que les provocava, però sempre amb una educadora al seu costat”. Tanmateix, els testimonis del pare i treballadores del centre van portar el consistori a concloure que “en moltes ocasions, la nena estava sola fora de la seua aula”.
L’ajuntament va obtenir també un informe del departament d’Educació, que adverteix que “el fet de bloquejar la participació d’un alumne en una activitat amb el pretext que no es poden atendre les seues necessitats seria incorrecte i segregador”. Al marge d’aquesta sanció, l’ajuntament ha decidit també cessar la directora del càrrec, després de constatar que havia ordenat al personal del centre que no donessin dinar als nens i nenes que s’adormien durant l’horari de menjador.
Per al consistori, aquesta instrucció suposa una “falta d’atenció a les necessitats bàsiques” dels menors. Tota la plantilla va corroborar haver rebut aquesta instrucció, i fins i tot una treballadora va detallar que, en absència de la directora, “havia donat algun iogurt a algun nen que s’havia quedat sense dinarperquè s’havia adormit”.
Va afegir que aquesta instrucció finalment va quedar revocada i que “des de fa dos setmanes sí que es pot donar dinar fora de l’horari de menjador”. El cessament de la directora no n’implicarà l’acomiadament. Fonts municipals van corroborar que continuarà treballant al centre, igual que l’altra docent sancionada. Els representants legals de les dos treballadores van avançar que estan en desacord amb la decisió de l’ajuntament i recorreran als tribunals.