ARTESANIA
Els ‘reborn’, molt més que nines: una dona de Lleida els pinta i obre el seu propi negoci
La lleidatana Meritxell Vázquez pinta nadons ‘reborn’ a mà i ha emprès el seu propi negoci. El preu pot oscil·lar entre els 160 i els 5.000 euros, ja que es consideren peces de col·leccionista
Cada pestanya i cada cabell del cap estan posats un per un, i tots els detalls de cara i cos estan pintats a mà. - JORDI ECHEVARRIA
Vázquez té una ‘bressol’ al seu taller de Cappont, amb més d’una desena d’exemplars exposats. Alguns, explica, ja venuts. - JORDI ECHEVARRIA
Vázquez, treballant al seu taller. - JORDI ECHEVARRIA
Molt més que ninos
Amb dos ninos ‘toddler’, de ‘més edat’ que els nadons.
Molt més que ninos
Amb dos ninos ‘toddler’, de ‘més edat’ que els nadons.
Acompanyar, entretenir i tranquil·litzar. Aquells que tenen un nadó reborn, ninots hiperrealistes pintats artesanalment, asseguren que produeixen “una sensació de pau”. És el cas de la lleidatana Meritxell Vázquez, que de la seua passió ha emprès un negoci. Des del setembre passat, regenta Reborn For You, un local al barri de Cappont (carrer Cronista Muntaner, 14) on exposa gairebé una vintena de prototips de ninos reborn que elabora ella mateixa. “Sempre m’han cridat l’atenció i no va ser fins fa dos anys que em vaig atrevir a pintar-ne un, sense mirar cap tutorial, a veure com sortia”, explica. Va ser llavors quan va descobrir que tenia talent i va decidir explotar-lo.
Després de rebre formació i completar diferents cursos, Vázquez es dedica a temps complet a crear reborns. Els adquireix per internet, a través de kits que contenen les diferents parts del cos per separat i sense pintar, com una tela en blanc. “Cada vegada que me n’arriba un, començo a imaginar quin aspecte podria tenir: el to de pell, de cabells i quin clapejat li quedaria millor”, explica. Per fer-los encara més realistes, els afegeix tot luxe de detalls amb el pinzell a mà alçada, com expressions facials, venes, plecs, ombres i fins i tot petites esgarrapades o altres marques habituals en nounats.
Després de cada capa de pintura, les peces han de passar pel forn i “algunes poden tenir quinze capes o més”, per la qual cosa el procés d’elaboració de cada exemplar pot tardar diverses setmanes.
Vázquez també accepta encàrrecs personalitzats que “surten molt més cars”, admet, perquè “crear-los és un art i es converteixen en peces de col·leccionista. El preu el posa cadascú. Pots trobar nadons reborn a des de 160 euros fins als 5.000”, assegura.
Des que va començar, Vázquez ha elaborat i reparat prop d’una cinquantena d’exemplars de diferents materials –els més freqüents, vinil i silicona– i els ha exposat en fires especialitzades. “Emprendre aquest projecte a mi m’ha donat la vida i gràcies a això he aconseguit que els trastorns que patia passessin a un segon pla”, conclou.