Manifestants tallen l'avinguda Catalunya a Lleida contra la planta de biogàs de la Sentiu de Sió, la més gran del sud d'Europa
Una cinquantena de persones convocades per la plataforma Pobles Vius s'han mobilitzat davant la delegació de la Generalitat a Lleida
Un grup d'aproximadament cinquanta manifestants ha tallat aquest dimecres l'avinguda Catalunya de Lleida per protestar contra la gran planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió. La concentració, convocada per la plataforma Pobles Vius, té com a objectiu d'exigir que la comissió d'Urbanisme no aprovi avui aquest controvertit projecte.
Els manifestants han mostrat la seva preocupació pels possibles efectes negatius que podria comportar la instal·lació d'aquesta infraestructura, considerada la més gran d'aquest tipus al sud d'Europa. Entre les principals inquietuds expressades per la plataforma destaquen les potencials emissions contaminants a l'atmosfera i el trasllat de residus des de zones allunyades, fet que incrementaria el trànsit de vehicles pesants a la zona.
El projecte de la planta de biogàs, impulsat pel grup danès Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), arriba a la comissió territorial d'Urbanisme de Lleida just dues setmanes després d'haver obtingut el vistiplau ambiental de la Generalitat. Després de rebre l'aprovació inicial urbanística l'octubre passat, ara es troba en fase d'aprovació provisional.
Val a destacar que la sessió d'avui també examinarà tres projectes similars als municipis de Térmens, Almacelles i Vila-sana, tots ells orientats a l'aprofitament del metà generat per purins, fems i altres residus orgànics, en un context on les energies renovables guanyen cada cop més protagonisme en la planificació territorial.