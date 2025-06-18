CASTELLNOU
Mascançà posa en marxa les setzenes Jornades d’Estudis del Pla
L’ajuntament de Castellnou de Seana va ser l’escenari ahir de la presentació oficial de les setzenes Jornades d’Estudis del Pla d’Urgell, organitzades pel Centre de Recerques Mascançà. L’acte va comptar amb la participació del president del centre, Jaume Suau; l’alcalde de Castellnou, Andreu Balagué; i la regidora de Cultura, Maite Galitó. Suau va destacar la consolidació d’aquestes jornades, que s’han convertit en un referent de la investigació comarcal: “Fa 16 anys no hauríem imaginat que arribaríem a comptar amb més de 130 articles dedicats exclusivament al Pla d’Urgell.”
Durant la presentació es va anunciar l’obertura del termini per a la presentació de comunicacions, que estarà actiu fins al 7 d’agost. Els treballs seleccionats es presentaran el pròxim 18 d’octubre. Com a acte previ, el dia 11 del mateix mes es portarà a terme al municipi la Jornada Europea del Patrimoni.
L’alcalde, Andreu Balagué, va expressar la satisfacció del municipi per ser seu de l’esdeveniment “que serveix per conèixer i posar de relleu el present i el passat de la nostra comarca”. Maite Galitó va destacar elements patrimonials que els visitants podran conèixer durant les jornades, com l’església de Sant Joan Baptista o la creu del terme.