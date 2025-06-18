LINYOLA
Un primer gran homenatge a l’esport local
El municipi de Linyola va viure dissabte passat una vetllada especial amb la celebració de la primera Nit de l’Esport, un acte que naix per tal de reconèixer i visibilitzar l’esforç, el talent i la passió per l’esport que es viu al municipi. Aquesta primera edició no només ha volgut premiar els esportistes més destacats de l’any, sinó també reconèixer trajectòries de clubs i atletes que, durant els últims anys, han contribuït a enfortir el teixit esportiu local.
A més, es va subratllar la gran diversitat esportiva que acull Linyola: des de pràctiques col·lectives com el futbol fins a disciplines individuals com el ciclisme, la gimnàstica artística, la natació o l’atletisme, entre d’altres.