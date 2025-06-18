POLITICA
La Seu impulsa una Escola d’Oficis per al Pirineu
L’ajuntament de la Seu d’Urgell impulsa una Escola Industrial per a les comarques del Pirineu. El centre, que s’ubicarà a l’Horta del Valira, oferirà formació professional a joves i adults sobre professions com la planxisteria, electricitat, fontaneria o fusteria, entre d’altres. L’anunci el va fer ahir l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, en el marc de la presentació del balanç dels primers dos anys de mandat del grup municipal de Compromís X la Seu. Va apuntar que “estem treballant en un acord” amb el departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat per “posar les bases” del que serà el futur centre.
Entre els projectes en els quals treballa actualment el consistori destaca també la reforma de Ca l’Armenter i els antics jutjats, a Pati Palau, perquè puguin acollir les delegacions territorials del Govern al Pirineu. Barrera va indicar que l’acord actual, i que anunciava ahir aquest diari, perquè ocupin tres plantes del consell comarcal de l’lt Urgell és “provisional” a l’espera de la ubicació definitiva. Barrera, juntament amb la resta de regidors, va recordar projectes com la nova residència per a la gent gran, Inefc o el nou hospital comarcal.